Зе Элиас назвал игрока из РПЛ, который может получить вызов в сборную Бразилии

Бывший игрок сборной Бразилии Зе Элиас высказался о звёздном новичке «Зенита» Луисе Энрике. Он считает, что вингер может получить вызов в бразильскую национальную команду из чемпионата России. Зе Элиас высоко оценил уровень Энрике. По его мнению, Луис даже на уровне лучших футболистов планеты может выделяться в положительном плане.

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