Экс-защитник «Зенита» ответил, следит ли за успехами клуба

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито выразил надежду, что сине-бело-голубые выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

© Чемпионат.com

«Я слежу за успехами «Зенита» — они выиграли уже шесть чемпионств подряд. Надеюсь, что в этом сезоне выиграют и седьмое», — сказал Кришито в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».