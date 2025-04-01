«Нефтехимик» прокомментировал новости о назначении нового тренера

«Нефтехимик» не подтверждает, что экс-тренер «Спартака» Гришин возглавит клуб: «В настоящее время решения нет. Проводим работу по выбору нового штаба»
«Нефтехимик» отрицает информацию о назначении нового главного тренера.
Ранее нижнекамский клуб расторг контракт с Олегом Леонтьевым. Сообщалось, что команду возглавит Игорь Гришин из петербургского «Динамо», ранее работавший в московском «Спартаке».
«На фоне расторжения контракта с О. Ю. Леонтьевым в СМИ распространяется разного рода информация о новом главном тренере «Нефтехимика». В связи с этим сообщаем, что в настоящее время принятого решения по этому вопросу нет. Клуб проводит большую работу по выбору нового тренерского штаба и даст официальную информацию», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.