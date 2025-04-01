«Нефтехимик» прокомментировал новости о назначении нового тренера

«Нефтехимик» отрицает информацию о назначении нового главного тренера.

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Ранее нижнекамский клуб расторг контракт с Олегом Леонтьевым. Сообщалось, что команду возглавит Игорь Гришин из петербургского «Динамо», ранее работавший в московском «Спартаке».