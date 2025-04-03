Кирьяков не верит, что Шалимов может спасти «Факел» от вылета из РПЛ

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил «Матч ТВ», что не верит в то, что воронежский «Факел» останется в РПЛ по итогам сезона под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.

© ФК «Факел»

В среду «Факел» объявил о назначении 56‑летнего Шалимова на пост главного тренера. Последним клубом специалиста был екатеринбургский «Урал», который он покинул в 2022 году. Также Шалимов работал в «Краснодаре», подмосковных «Химках» и грозненском «Ахмате».

— Что ожидаете от работы Шалимова в «Факеле»? Спасет воронежцев от вылета?

— Тяжело сказать. Ситуация непростая. В «Факел» приходит новый тренер и времени нет практически ни на что. Буквально несколько занятий и сразу матч, который будет без зрителей, без поддержки. Быстро нужно знакомиться с игроками и придумывать план действий. Тяжело. Я даже боюсь что‑то предсказывать. Многие говорят, что чудеса случаются, но в данном случае это вряд ли возможно.

Тут все 50 на 50. Звезды должны сойтись и сверху какая‑то помощь должна быть. Много пазлов, которые должны сойтись в монолитный рисунок. Если бы было время, пауза на матчи сборных, тогда возможно что‑то поменять. Больше верится в то, что вряд ли получится. Но хочется, чтобы получилось.

— Как вам футбол, который ставит своим командам Шалимов?

— Уже прошло три года с тех пор, как он тренировал в последний раз. Я бы не сказал, что все теряется за такое время. Скорее притупляется. Видно, что он соскучился по тренерской работе. С одной стороны, он ничего не теряет. Всегда можно сказать: я пришел, попробовал — не получилось, не я готовил и набирал команду. С другой стороны, если команда вылетает, то она вылетает с тобой, а не с кем‑то другим. В конце это все считается. Может, не самый большой удар по имиджу, но все‑таки удар.

Думаю, что простой в три года предопределил его решение возглавить «Факел». Он решил все бросить на то, чтобы постараться добиться с командой положительного результата, — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

В воскресенье «Факел» на выезде проиграл «Краснодару» в матче 22‑го тура МИР РПЛ со счетом 0:5. После матча пост главного тренера воронежской команды покинул Дмитрий Пятибратов. «Факел» с 14 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.