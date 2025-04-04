Андрей Канчельскис не надеется на скорый разбан России.

– Уже давно говорил, что лет 10 нас еще не вернут.

– Обстоятельства не изменились?

– Ну как изменились? Разве на повестке дня у УЕФА и ФИФА за последнее время хоть раз было возвращение России к отборочным играм?

– В РФС часто говорят, что надеются на возвращение в 2025 году.

– РФС может говорить что угодно. Но поднимали ли этот вопрос УЕФА и ФИФА? Можно говорить что угодно. Надо, чтобы была конкретика. Будет конкретика – тогда надо будет разговаривать.

Да, какие‑то вещи в мире происходят. Но я вижу, что будет сложно вернуться. Все‑таки многие европейские страны к нам не очень дружелюбно относятся. Будет сложновато развернуть их в нашу сторону. Так что, думаю, придется еще долго ждать. Понятно, что мы хотим возвращения, все хотят, – сказал бывший полузащитник сборной России.