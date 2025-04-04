Экс-нападающий «Рубина» рассказал о месячных тратах

Бывший нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

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— У русских футболистов новый тренд: принято говорить, что проживут на € 300 в месяц.

— Это большой обман. Так могут говорить только люди, которые в жизни всё потратили. Конечно, можно протянуть и на € 100 — но когда ты достигаешь определённого уровня, а потом говоришь, что тебе хватит € 300, это враньё.

— Сколько бы тебе хватило в месяц?

— На данный момент трачу 1,5-2 миллиона — если в рублях. В евро минимум 10 тысяч в месяц выходит, иногда и больше, — приводит слова Деспотовича Sport24.

Напомним, летом 2018 года в качестве свободного агента Джордже перебрался из «Астаны» в «Оренбург». Затем, летом 2020 года, боснийский форвард стал игроком «Рубина», а зимой 2022 года по обоюдному согласию сторон покинул казанский клуб. Затем Джордже поиграл ещё за тульский «Арсенал», сейчас он представляет боснийский клуб «Борац». В общей сложности Деспотович сыграл за «Рубин» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.