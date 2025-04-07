Мюллер рассказал об уходе из «Баварии»

Томас Мюллер прояснил ситуацию с уходом из «Баварии».

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«Спасибо за огромную поддержку, которую вы мне оказали за последние 17 лет и особенно за последние несколько дней. Это очень много значит для меня.

Одним из самых важных моментов сейчас является наша завтрашняя игра против «Интера», которая откроет дверь к домашнему финалу. Вот что имеет значение. Вот о чем думает команда, о чем думаю я.

Еще один момент, о котором я хочу поговорить, потому что слишком много было написано. Были заявления от клуба и от меня самого. Между мной и клубом нет негатива. Мы смотрим вперед.

В жизни бывает, что не достигаешь согласия, но все равно плывешь на одной волне, чтобы достичь общих целей. Мы можем смотреть друг другу в глаза и позитивно смотреть в будущее», – сказал Мюллер.