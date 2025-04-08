Роналдиньо рассказал о роли Месси и Неймара в истории ПСЖ

Бывший футболист сборной Бразилии и «ПСЖ» Роналдиньо высказался о выступлениях Неймара и Лионеля Месси в составе французского клуба.

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На данный момент бразилец выступает за «Сантос», а аргентинец играет в составе «Интер Майами».