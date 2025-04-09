Сумму исковых требований к «Крыльям Советов» увеличили до 933 млн рублей

Дочка «Ростеха» увеличила исковые требования к «Крыльям» до 933 млн рублей.

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Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Отмечалось, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году.

В январе председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что клуб осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ-капитал» в размере 100 млн рублей.

Вчера состоялось предварительное заседание по делу о долге «Крыльев Советов». Основное рассмотрение пройдет в мае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, «РТ-Капитал» увеличила сумму исковых требований к самарскому клубу в Арбитражном суде Москвы с 897 млн до 933 млн рублей.

«Истец заявил об увеличении размера исковых требований до 933 млн рублей», – говорится в материалах дела.

Иск «РТ-Капитал» к «Крыльям Советов» связан с задолженностью по договору займа. При этом стороны сообщили суду о намерении заключить мировое соглашение.