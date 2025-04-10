В «Сабахе» опровергли слухи об отставке Березуцкого
Генеральный директор азербайджанского «Сабаха» Рамиль Хасанов опроверг слухи о возможной отставке с поста главного тренера Алексея Березуцкого.
«Это неправда, что клуб может уволить Березуцкого», — цитирует Хасанова «Чемпионат».
Березуцкий возглавил команду в нобяре 2024 года. Сейчас «Сабах» занимает 5-ю строчку с отставанием в 15 очков от зоны еврокубков. При этом «совы» претендуют на победу в Кубке Азербайджана: в первом полуфинальном матче со счетом 2:1 был обыгран «Нефтчи».
Ранее сообщалось, что Березуцкого уволят, если он не завоюет трофей или не наладит игру. В приоритете клуба — выступление в еврокубках.
Ранее Березуцкий работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».