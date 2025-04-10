Тюкавин заявил, что постарается побить рекорд Дзюбы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своих шансах побить рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.

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«Меня называют футболистом, который в будущем может побить рекорд Артема Дзюбы. Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения. Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное – восстановиться, и чтобы колено не беспокоило», – приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Дзюбу для участия в товарищеском матче против Гренады (5:0), который прошел 19 марта. В этой встрече форвард вышел в стартовом состав и отметился голом, что позволило ему стать рекордсменом по числу забитых мячей за национальную команду. На счету Артема 31 гол за сборную, прежний рекорд принадлежал экс-нападающему «Севильи» и «Зенита» Александру Кержакову (30 голов).

22-летний Тюкавин в текущем сезоне чемпионата России забил семь голов и сделал две результативные передачи в 19 матчах.

В декабре 2023 года Тюкавин продлил контракт с «Динамо», новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 16 млн евро.