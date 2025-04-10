Форвард «Ростова» Комличенко назвал «Спартак» претендентом на чемпионство

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о перспективах «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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«Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, все зависит от них. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо. Уверен ли, что «Спартаку» помогают или против «Ростова» настроены? Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет», – приводит слова Комличенко «Чемпионат.com».

В матче 23-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» (3:0). Столичный клуб после зимней паузы в РПЛ провел 5 матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Команда под руководством главного тренера Деяна Станковича набрала 47 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. В активе московского клуба стало равное количество очков с «Зенитом», но красно-белые опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Лидирует в РПЛ с 52 баллами «Краснодар».

«Спартак» не побеждал в чемпионате России с сезона-2016/2017. С 2019 года шесть раз подряд чемпионом РПЛ становился «Зенит».

«Ростов» после 23 туров чемпионата России набрал 33 очка и располагается на седьмом месте в турнире. 29-летний Комличенко забил семь голов и сделал три результативные передачи в 20 играх текущего сезона. Свой следующий матч «южане» проведут на выезде против «Ахмата» 12 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.