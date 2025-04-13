Семак прокомментировал информацию о призовых футболистам "Зенита"

Призовые за матч с "Краснодаром" волновали футболистов петербургского "Зенита" в последнюю очередь. Об этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил на пресс-конференции.

В воскресенье "Зенит" со счетом 4:1 победил "Краснодар" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации Sport24, футболисты петербургского клуба за победу с разницей не менее чем в три мяча должны получить по €250 тыс. Также, по информации источника, были увеличены премиальные за победу в чемпионате России - с €800 тыс. до €1,4 млн.

"Я читаю некоторые Telegram-каналы. То, что пишут, без смеха читать или смотреть невозможно абсолютно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. К сожалению, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам спасибо за игру, они сегодня хорошо играли. А по поводу возможных призовых, будут они или нет - этот вопрос можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. Какие-то призовые возможные - это то, что интересовало игроков в последнюю очередь", - сказал Семак.

"Зенит" набрал 50 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар", имеющий в активе 52 очка, продолжает удерживать лидерство.