Медиаклуб «Банка» продает возможность пробить пенальти за 1 млн рублей

«Банка» отдаст право пробития пенальти в Winline Медиалиге за 1 млн рублей.

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Об этом клуб рассказал в ролике по мотивам сериала «Аутсорс».

«Мы внесем вас в заявку, предоставим игровую форму и вместе с командой вы будете посещать каждый матч в ожидании данной возможности. Как только пенальти будет заработан, мы выпустим вас на поле и вы получите возможность забить гол в рамках МФЛ», – написали в телеграм-канале клуба.

«Банка» сепарировалась от «Амкала» и больше не является его дублем. Президент «Амкала» Герман вышел из чата, у клуба свои спонсоры.