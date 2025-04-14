В «Урале» отреагировали на сообщение о договорном характере матча с «Нефтехимиком»

В пресс‑службе екатеринбургского «Урала» в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвали вбросом сообщение о том, что матч 28‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» мог носить договорной характер.

© ФК «Нефтехимик»

По информации Telegram‑канала Sport Baza, матч «Урала» с «Нефтехимиком» мог быть договорным. Встреча прошла 11 апреля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. К 66‑й минуте «Урал» уступал в счете — 0:2.

— За комментарием лучше обратиться к «источникам», которые упоминаются в тексте. Наша команда взяла важные три очка, сейчас отправляется в Москву на игру со «Спартаком». Все мысли только об этом. На вбросы и непрофессиональные публикации не обращаем внимания, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Урала».

«Урал» встретится с московским «Спартаком» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча пройдет 15 апреля в Москве и начнется в 20:30 (мск).

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