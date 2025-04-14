Фанаты «Льежа» поддержали вратаря молодежки «Генка» после смерти отца

Болельщики «Льежа» поддержали вратаря соперника после смерти отца.

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«Льеж» дома обыграл «Йонг Генк», вторую команду «Генка», со счетом 3:1. В добавленное ко 2-му тайму время вратарь гостей Брент Стевенс отразил пенальти. Этот матч был для голкипера дебютным.

После этого болельщики хозяев аплодировали сэйву Стевенса и скандировали его имя. Когда вратарь подошел к трибунам, его начали обнимать фанаты противника. Перед началом матча вратарь с также удостоился аплодисментов и рукопожатий от всех игроков «Льежа».

«Это было ради отца, который скончался в прошлую субботу после продолжительной болезни. Когда я услышал, что могу дебютировать, я был счастлив, но у меня были смешанные чувства. Папа хотел бы, чтобы я играл. То, что продемонстрировали игроки и болельщики «Льежа» до и после матча, превзошло все мои ожидания. Они проявили огромное уважение. Это показывает, что в футболе можно действовать по-другому. Снимаю шляпу перед жителями Льежа», – сказал Стевенс после игры.

Встречу посетили 2000 зрителей.