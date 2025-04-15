Акинфеев о перчатках: «В картофельных не играл. В начале были другие – их называли «с пупырышками от теннисной ракетки». Отец отрывал накладку и по лекалам вырезал нужный кусочек»
Игорь Акинфеев рассказал об использовании перчаток с накладкой от теннисной ракетки.
«В картофельных не играл. В самом начале были другие – мы их называли «с пупырышками от теннисной ракетки». Это легендарные перчатки из 90-х. У меня было две или три пары. Эти резиновые вставки не помогали ловить, мяч к пупырышкам не приклеивался, перчатки не гасили скорость мяча, ладони после сильных ударов оставались красными. Приходилось маленькими ручками на старании мяч как-то останавливать и удерживать. У меня такие перчатки протирались до дыр или вообще рвались. Тогда отец где-то находил теннисную ракету, отрывал накладку и по лекалам вырезал нужный кусочек. И потом приклеивал пупырышками вверх. Было важно, что есть хоть какие-то перчатки, что они на руках, что вратарь выглядел вратарем. Они нас выручали. Правда, мало кто догадывался, что они вообще не ловят. А тем, у кого были перчатки с латексом, мы завидовали», – сказал в интервью Спортсу’’ вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.