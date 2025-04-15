Двукратный чемпион России заявил, что «Химки» не нужны российскому футболу

Алексей Попов заявил, что «Химки» не нужны российскому футболу.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что клуб принял решение уволить главного тренера Франка Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.