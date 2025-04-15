Двукратный чемпион России заявил, что «Химки» не нужны российскому футболу

«Химки» не нужны РПЛ. Много таких команд уже умерло. Если их расформируют, никто этого даже не заметит». Попов о клубе
Алексей Попов заявил, что «Химки» не нужны российскому футболу.
Ранее сообщалось, что клуб принял решение уволить главного тренера Франка Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.
«Неадекватное руководство. Артига правильно поддержал футболистов. Клуб существует только благодаря футболистам, если их не будет, то не будет никакого клуба и никакого Садыгова. Если Садыгов думает, что решают все только деньги, то нет, решают футболисты. Если ты против команды, то результатов она не покажет. Он еще может требовать ставить в состав своего сына, ведь у нас и Черчесов, и другие возили своих сыновей за собой, а тут владелец клуба. Но это неправильно. Хотя, будь у меня сын и будь я президентом клуба, тоже бы сына тянул. «Химки» не нужны чемпионату России. Много таких команд уже умерло. На команду не ходят. Даже власти спросят, зачем такая команда, если на нее 300 человек ходит. Такое было и с «Амкаром», когда он умирал. Если бы на команду ходило по 20 тысяч, то губернатор не посмел бы закрыть команду. «Химки» никому не нужны, все это понимают. Если они не закроют долги, то они не пройдут лицензирование. Там все очень грустно. Если «Химки» расформируют, никто этого даже не заметит. Никакой беды для города, они все равно не поддерживают свою команду», – сказал двукратный чемпион России в составе «Рубина».