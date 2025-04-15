«Акрон» уволил спортивного директора из-за подозрений в чистоте трансферов

По информации СМИ, спортивный директор "Акрона" Арам Задоян был уволен из-за подозрений руководства тольяттинского клубв в чистоте осуществленных трансферов.

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Сообщается, что кроме переходов игроков, к функционеру были претензии из-за слишком тесного взаимодействия с одной из агентских групп - якобы, они хотели выстроить систему, которая бы предполагала "вход новых футболистов в клуб только через них".

Когда глава футбольного клуба узнал об этом, он принял решение пресечь происходящее. При этом Задояну предложили пройти детектор лжи, на что он ответил отказом, после чего последовало его увольнение.

Вместо Арама Задояна 15 апреля на должность спортивного директора "Акрона" был назначен Антон Чистяков.