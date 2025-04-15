Ледяхов призвал верить в чемпионство «Спартака»

Футбольный тренер Игорь Ледяхов высказался о перспективах московского "Спартака" стать чемпионом России в текущем сезоне.

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"Кто вам сказал, что "Спартак" упустил чемпионство? Что за пессимистические настроения? Впереди ещё шесть туров. Все команды будут терять очки. Надо работать и верить", - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".

В последнем туре московский "Спартак" в домашнем матче потерпел поражение от махачкалинского "Динамо" со счётом 1:2. После этой встречи красно-белых, у которых в активе осталось 47 очков, опустились на третье место в турнирной таблице. Отставание команды Деяна Станковича от лидирующего "Краснодара" за 6 туров до конца сезона составляет 5 очков.

В следующем туре "Спартак" в субботу, 19 апреля, на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:30 по московскому времени.