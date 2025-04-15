«Локомотив» объявил стартовый состав на матч Кубка России против «Ахмата»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил стартовый состав на матч первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу против грозненского «Ахмата».

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Игра пройдет в Москве, начало — в 18:00.

Стартовый состав «Локомотива»: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Егор Погостонов, Сесар Монтес, Илья Самошников, Дмитрий Баринов (капитан), Данила Годяев, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Дмитрий Воробьев.

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат» покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 17:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:55). Также смотрите игру на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.