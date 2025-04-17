В Индонезии прокомментировали информацию о подготовке к матчу с Россией

В Ассоциации футбола Индонезии прокомментировали информацию о возможном товарищеском матче со сборной России.

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«Мы в курсе заявления вице-премьера РФ, но на данный момент никаких сигналов от министерства спорта Индонезии мы не получали. От РФС предложения по товарищескому матчу в нашу ассоциацию не поступало», – приводит слова представителя Ассоциации футбола Индонезии Sport24.ru.

15 апреля первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о наличии планов по проведению матча с участием сборных России и Индонезии.

С февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и в последние три года проводит только товарищеские матчи.

Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина в последние три года проводит только товарищеские матчи. Ранее в марте россияне в Москве обыграли сборные Гренады (5:0) и Замбии (5:0).