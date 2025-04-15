«Спартак» разгромил «Урал» и вышел в следующую стадию Кубка России

Завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

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«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Благодаря этой победе красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.