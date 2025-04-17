Возвращение Дзюбы в «Спартак» назвали возможным

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил в своем Telegram-канале, что не удивится, если нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба перейдет в московский «Спартак».

«О возвращении Дзюбы в «Спартак». Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного. Его и в «Зенит» можно тогда», — заявил Мостовой.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 6+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Вместе со «Спартаком» он трижды выигрывал серебро Российской премьер-лиги (РПЛ).