Артета звонил Гвардиоле перед ответным матчем с «Реалом»

Микель Артета рассказал о разговоре с Пепом Гвардиолой перед ответным матчем с «Реалом».

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«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» в обоих четвертьфинальных матчах (3:0, 2:1).

«Я позвонил ему утром [перед игрой]. Потому что, если я оказался здесь, то это случилось во многом благодаря ему. Он очень меня вдохновлял. Я проработал с ним четыре прекрасных года и всегда буду ему благодарен. Без него я бы этого не добился», – сказал главный тренер «Арсенала».

Напомним, Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.