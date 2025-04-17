Пеннант о «Реале»: «Они раздражают, пытаются снова ухватить игроков «Ливерпуля»! Надеюсь, они не подпишут Мак Аллистера, обмен на Гюлера не заполнит эту пустоту»
Джермейн Пеннант недоволен интересом «Реала» к Алексису Мак Аллистеру.
Ранее появлялись слухи, что мадридцы рассматривают полузащитника «Ливерпуля» в качестве замены Луке Модричу.
«Реал Мадрид» продолжает пытаться ухватить игроков «Ливерпуля», они раздражают! Надеюсь, этим летом они не возьмут Алексиса Мак Аллистера, хотя можно представить, что он хорошо освоится там, учитывая язык и культуру, это заставило бы его чувствовать себя немного ближе к дому. Он такой важный игрок для «Ливерпуля», и он довольно часто остается невоспетым героем, заставляет команду работать. Он не как Хаби Алонсо, который раздает 55-метровые передачи по всему полю, но он очень умен в своих коротких передачах и сам заточен на голы. Я надеюсь, что этот трансфер не состоится. Арда Гюлер упоминался в сделке по обмену, и я думаю, что он отличный игрок и был бы хорошим дополнением, но для меня он не заполнит эту пустоту», – сказал Makthavare экс-полузащитник «Ливерпуля».