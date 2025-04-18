Что там с «Химками» перед «Зенитом»?

Кажется, бойкот отменяется.

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Концовка сезона РПЛ не только про классную интригу в гонке за золото. К сожалению, ещё и про скандалы. В борющихся за выживание «Химках» полыхает перед матчем 25-го тура с «Зенитом». Проблема, как вы знаете или могли догадаться, из-за трудной финансовой ситуации. Футболистам не выплачивают зарплаты – и на неделе они решили бойкотировать тренировки. Под вопросом было (и остаётся?) и участие основы «Химок» в матче с «Зенитом». Сегодня, 18 апреля, стало известно, что к ситуации серьёзно подключился президент РПЛ Александр Алаев. Ниже –хронология событий.

С чего всё началось?

Для начала – немного истории. В конце марта стало известно, что по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) «Химкам» заблокировали счета в шести российских банках. Всё из-за задолженности в размере 335 млн рублей. А из финансового отчёта химчан по итогам 2024 года следовало, что кредиторская задолженность выросла до 1,15 млрд рублей, по оплате труда – до 311,3 млн рублей. Долг только продолжал расти, а футболисты всё так же ожидали зарплаты.

Отставка тренера – дело не только в результатах

После матча 24-го тура с «Крыльями Советов» (1:3) тогда ещё тренер «Химок» Франк Артига публично высказался о ситуации.

«У нас нет такой стабильности. После сборов были положительные эмоции, была энергия. Но через неделю атмосфера внутри команды не была так хороша. [В плане финансовой ситуации] изменений нет. Всё влияет на матч, игроки потеряли терпение. Когда нет стабильности в жизни, тогда тяжело показать и стабильность на поле. Для меня это неудивительно, игроки устали. Сказали, что на этой неделе всё будет решено. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить их. У нас будут тяжёлые матчи, но нужно решить и эту ситуацию».

Уже во вторник, 15 апреля, «Химки» объявили об уходе Артиги и его штаба (Хосепа Техедо, Хосе Бермудеса, Андони Сесмы и Александра Димидко). В заявлении химчан о причинах решения было немногословно: «Эти специалисты многому научили, но настало время двигаться дальше».

По информации «Чемпионата», Артигу отправили в отставку не только из-за результатов команды, которая находится на 12-м месте. Повлияла публичная поддержка недовольных задержками зарплат иностранных игроков «Химок». К тому же Артига хотел сам подать заявление в палату по разрешению споров РФС: ему также задерживают зарплату, а теперь не хотят выплачивать компенсацию. Ещё одна причина увольнения Артиги – разочарование инвестора клуба Туфана Садыгова тем, что его сын Илья почти не играет весной.

Дмитрий Селюк, агент тренера, сообщил, что «Химки» до сих пор официально не расторгли соглашение с испанцем:

«Сами ответьте, почему клуб не расторгает контракт. Конечно, тренер будет на контракте, пока у клуба не будет денег, чтобы с ним расплатиться. Но это будет недолго. Артига хочет по-хорошему закрыть вопрос. Надеюсь, клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов. Артига не хочет скандальных ситуаций — хочет нормально договориться с клубом без привлечения третьих сторон. Однако можно долго ждать. Если одна сторона не будет идти навстречу – придётся обратиться к тем, кто обяжет».

Бойкот футболистов

Отставка Артиги вызвала негативную реакцию в команде. По информации «Спорт-экспресса», игроки отказались выходить на первую после выходных тренировку. Вместо этого они примерно 10 минут позанимались в тренажёрном зале. А затем внутри команды обсуждался возможный бойкот матча с «Зенитом». Это связано с общей ситуацией: не только с увольнением Артиги, но и с задержками по зарплате. Хотя поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля. Игроки же решили прибегнуть к крайнему методу раньше.

Однако в пресс-службе «Химок» уверяли, что бойкот не планируется:

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет». А Садыгов-старший заявил, что на игру с «Зенитом» может выйти дубль. «У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому, кто выйдет на поле, вопрос к главному тренеру», — цитирует бизнесмена «Спорт-экспресс».

Дальше «Химки» объявили о назначении Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера. Это случилось в среду, 16 апреля. Основа же продолжила бойкот. На следующий день «РБ Спорт» сообщил, что в первый день специалист работал с дублем. А основной состав «Химок» тренировался отдельно. Хотя Адиев провёл собрание, но не убедил игроков прервать бойкот.

Включение РПЛ и внешнее управление

Дальше публично включилась РПЛ. Президент Александр Алаев заявил, что лично пообщается с игроками: «Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип. Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба».

Сегодня, 18 апреля, Алаев приехал на тренировку «Химок». Основа вышла на занятие после бойкота и готовится к матчу с «Зенитом».

А сам Алаев выступил перед командой и заявил, что теперь они находятся «на постоянном контакте».

Позже, во время общения с журналистами, президент РПЛ сообщил, что в «Химках» введено внешнее управление. Оно согласовано с президентом РФС Александром Алаевым и генеральным секретарём РФС Максимом Митрофановым.

«Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов — другая. Теперь, с учётом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба — другие. Меня это удивило. Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы».

А так Алаев прокомментировал введение внешнего управления (и даже сообщил о согласовании части выплат по задолженностям):

– Такое решение уже применялось и оказалось успешным. Это означает, что ни один платеж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ. Второе — была проведена встреча с футболистами, перед которыми есть задолженности по зарплате. Провели беседу. Я могу действовать только в рамках своего функционала. Я очень благодарен своему управлению. Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Для этого нужно было решение правления. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена. Мы теперь в одной лодке и должны из этой ситуации выходить. Несмотря на то что ситуация крайне тяжёлая, есть понимание, что нужно делать. Моя задача — сохранить целостность соревнования, вторая задача — сделать так, чтобы деньги дошли до футболистов. Сегодня часть средств поступит футболистам? Мы уже занимаемся, да.

Как думаете, «Химки» сыграют с «Зенитом» основой? И не будет ли бойкотов дальше?