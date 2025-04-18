Определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам четвертьфиналов в следующую стадию вышли «Манчестер Юнайтед», обыгравший по сумме двух матчей «Лион», «Тоттенхэм», победивший «Айнтрахт», «Атлетик» из Бильбао, сломивший сопротивление «Рейнджерс», а также «Буде-Глимт», прошедший «Лацио».

Полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая. «Тоттенхэм» сыграет с «Буде-Глимтом», а «Атлетик» — с МЮ.

Ранее определились полуфиналисты Лиги чемпионов. «Арсенал» встретится с ПСЖ, а «Барселона» — с «Интером».