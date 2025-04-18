Суперфинал Кубка России сезона-2024/2025 пройдёт в «Лужниках» 1 июня

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило место проведения решающего матча Фонбет Кубка России. Четвёртый раз подряд трофей будет разыгран на главной арене страны в «Лужниках». Игра пройдёт 1 июня.

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Подчёркивается, что финальные матчи кубка вернулись в «Лужники» в юбилейном 30-м розыгрыше турнира сезона-2021/2022.

Участниками Суперфинала Кубка России нынешнего сезона станут победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов. 30 апреля и 14 мая в матчах между «Зенитом» и ЦСКА определится победитель верхней сетки турнира. На путёвку в Суперфинал из нижний сетки претендуют московские «Динамо» и «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 29 и 30 апреля, их победители разыграют путёвку в Суперфинал 13-15 мая.

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