Арбитры Сергей Карасёв и Алексей Сухой вернулись к работе после пропущенного тура

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Российские арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов получили назначения на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги после пропущенного тура. Об этом стало известно после публикации назначений судей на официальном сайте РФС.

Арбитры Карасев и Сухой вернулись к работе после пропущенного тура
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Ранее сообщалось, что глава департамента судейства Милорад Мажич остался недоволен работой VAR и главного судьи Сергея Карасёва в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА«Динамо» Москва (3:1). Указанные арбитры пропустили 24-й тур РПЛ.

Назначения Сергея Карасёва, Алексея Сухого и Павла Шадыханова на матчи 25-го тура РПЛ:

«Акрон»«Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артём Любимов; АVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

Футбол
Вера Опейкина
Роман Сафьян
Виктор Кулагин
Евгений Буланов
Анатолий Жабченко
Милорад Мажич
Иван Сиденков
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Дмитрий Сафьян
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Артур Федоров
Эдуард Малый
Владимир Москалев
Артем Чистяков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Алексей Сухой
Александр Богданов
Артем Любимов
Михаил Иванов
ЦСКА
Динамо
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Акрон
Зенит
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