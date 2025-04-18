Арбитры Карасев и Сухой вернулись к работе после пропущенного тура

Российские арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов получили назначения на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги после пропущенного тура. Об этом стало известно после публикации назначений судей на официальном сайте РФС.

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Ранее сообщалось, что глава департамента судейства Милорад Мажич остался недоволен работой VAR и главного судьи Сергея Карасёва в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва (3:1). Указанные арбитры пропустили 24-й тур РПЛ.

Назначения Сергея Карасёва, Алексея Сухого и Павла Шадыханова на матчи 25-го тура РПЛ:

«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артём Любимов; АVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.