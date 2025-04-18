Президент РПЛ: то, что на «Химки» ходит не много болельщиков, для нас проблема

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что низкая посещаемость «Химок» отрицательно сказывается на имидже лиги.

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Как ранее сообщил корреспондент «Матч ТВ», в пятницу футболисты «Химок» тренировались в полном составе перед выездной игрой 25‑го тура МИР РПЛ с «Зенитом». Занятие проходило в Химках на стадионе «Родина». Алаев присутствовал на тренировке.

— Нахождение «Химок» в РПЛ наносит ущерб лиге?

— Мы неоднократно дискутировали на эту тему, обсуждали минимальную посещаемость. На данный момент есть регламентирующий документ, который футбольный клуб выполняет. Конечно, то, что на них ходит не так много болельщиков, для нас это проблема и ущерб. Но мы прежде всего за спортивную составляющую. Они получили лицензию, играют, вопросов нет. Мне бы хотелось, чтобы у нас были механизмы, чтобы влиять на посещаемость. Это объективные цифры. Был контраст, я был в Петербурге на матче «Зенита» и «Краснодара», где было 60 тысяч. На следующий день я приезжаю в Химки и думаю — это у нас одна лига? Надо будет думать про дополнительные критерии по лицензированию. Не нарушаешь — вопросов нет.

— Удалось ли услышать версию от футболистов о том, что бывший главный тренер давал им свои личные средства?

— Нет. Я такого не слышал, — передает слова Алаев корреспондент «Матч ТВ».

Во вторник «Химки» объявили об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. В среду исполняющим обязанности главного тренера команды стал Магомед Адиев. Агент Дмитрий Селюк ранее сообщал «Матч ТВ», что Артига помогал футболистам команды Фавазу Абдуллахи и Бони Амиану с покупкой продуктов.

«Химки» в воскресенье сыграют с «Зенитом» в гостевом матче РПЛ. Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Во вторник поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил «Матч ТВ», что все обязательства перед игроками будут выполнены в ближайшие две недели. В четверг Алаев заявил, что основной состав команды фактически не готовится к игре с «Зенитом», но после встречи с клубом сообщил, что в Санкт‑Петербург отправится основной состав.

«Химки» с 23 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. Встреча с «Зенитом» пройдет в Санкт‑Петербурге 20 апреля, начало игры в 16:30 (мск). Прямую трансляцию смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.