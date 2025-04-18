КДК РФС оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче с «Краснодаром»

Чемпионат.comиещё 5

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Игра между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными прошла 13 апреля.

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами
© Чемпионат.com

«Болельщики «Зенита» в матче с «Краснодаром» использовали две петарды. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Люди задержаны и привлечены к административной ответственности», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).

Футбол
Артур Григорьянц
Александр Ершов
РФС
Зенит
Спартак