Абаскаль и Амарал поздравили «Спартак» с 103-летием клуба

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, а также бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал в своих аккаунтах в социальной сети поздравили московский клуб с 103-летием.

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«С днём рождения», — написал Абаскаль, отметив аккаунт «Спартака».

«С Днём Рождения, Спартак!», — написал Амарал, также отметив аккаунт красно-белых.

Испанский специалист занимал должность главного тренера московского клуба с июня 2022 года по апрель 2024 года. За этот период под его руководством «Спартак» провёл 74 матча во всех турнирах, в которых одержал 36 побед. Амарал работал в должности спортивного директора красно-белых с января по ноябрь 2024 года.