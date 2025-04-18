Алексей Миранчук вошел в топ-10 самых дорогих игроков МЛС

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в американской МЛС.

Топ-10 самых дорогих футболистов МЛС:

1. Лионель Месси «Интер Майами» — € 20 млн

2. Рики Пуч «Лос-Анджелес Гэлакси» — € 20 млн

3. Эммануэль Латте Лат «Атланта Юнайтед» — плюс € 8 млн, до € 18 млн

4. Эвандер «Цинциннати» — € 14 млн

5. Кевин Денки «Цинциннати» — € 14 млн

6. Ирвин Лосано «Сан-Диего» — € 12 млн

7. Мигель Альмирон «Атланта Юнайтед» — минус € 4 млн, до € 12 млн

8. Габриэл Пек «Лос-Анджелес Гэлакси» — € 12 млн

9. Алексей Миранчук «Атланта Юнайтед» — € 10 млн

10. Джозеф Пэйнтсил «Лос-Анджелес Гэлакси» — € 10 млн

В нынешнем сезоне 29-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год.