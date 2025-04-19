Нападающий «Сантоса» Неймар вновь получил мышечную травму, сообщает пресс‑служба бразильского клуба.

В четверг «Сантос» обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 2:0 в мате чемпионата Бразилии. Неймар почувствовал дискомфорт и покинул поле на 34‑й минуте матча. В конце марта нападающий пропустил матчи сборной Бразилии из‑за повреждения задней мышцы бедра. Сроки восстановления форварда не уточняются.

— После восстановления от предыдущей мышечной травмы и набора кондиций Неймар вернулся к игре и в первом тайме матча против «Атлетико Минейро» почувствовал дискомфорт в левом бедре. После медицинского обследования форварду диагностирована травма полусухожильной мышцы. Игрок начал лечение в тренировочном центре, рецидива предыдущей травмы не наблюдается. Неймар будет продолжать работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых случаев повреждения.

Нападающий пройдет повторное обследование для определения дальнейших этапов лечения. Известно, что подобные травы могут возникнуть из‑за длительного отсутствия физических нагрузок, — говорится в заявлении «Сантоса».

В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» девять матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.