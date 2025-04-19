Хаби Алонсо отреагировал на слухи о возможном назначении в «Реал» летом

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию, что по окончании нынешнего сезона он может возглавить мадридский «Реал».

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«Для нас это [слухи о «Реале»] — ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Необходимо помнить, что сезон ещё не закончен. Нам предстоит провести ещё пять матчей в чемпионате, и мы должны помнить об этом. Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — это нехорошо. Данная тема сейчас не важна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что советник Алонсо уже провёл переговоры с представителями «сливочных». В «Байере» ожидают, что испанский тренер может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.