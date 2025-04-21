«Пари НН» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 25‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом», сообщили в пресс‑службе нижегородского клуба.

© ФК «Локомотив»

В субботу «Пари НН» в гостевом матче РПЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3. Безвыигрышная серия нижегородцев в чемпионате России достигла шести матчей.

— Сегодня ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом». Просим оценить судейские решения в случае с отмененным голом Вячеслава Грулева на 7‑й минуте матча. Второй момент — эпизод с фолом Ильи Самошникова на Владиславе Карапузове на 86‑й минуте встречи, за который игрок «Локомотива» был наказан желтой карточкой, — передает сообщение пресс‑службы «Пари НН» корреспондент «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. Следующий матч нижегородцы проведут с «Ахматом» 26 апреля дома.

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