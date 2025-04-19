«Акрон» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей

Матч 25-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» стал самым посещаемым в истории тольяттинского клуба. Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:2. На трибунах «Солидарность Самара Арены» в Самаре присутствовало 8728 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона».

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Счет на 23-й минуте с пенальти открыл Артем Дзюба. Шесть минут спустя с передачи Дзюбы преимущество тольяттинцев удвоил Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте отставание красно-белых сократил Тео Бонгонда. На 61-й минуте счет сравнялся после автогола Алексы Джурасовича. Победный гол «Спартака» забил Барко с пенальти на 94-й минуте.