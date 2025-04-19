"Локомотив" в большинстве одержал уверенную победу над "Пари НН"

Московский "Локомотив" в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН" одержал победу со счётом 3:0. Игра прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена".

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Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 44 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. У "Пари НН" в активе осталось 20 очков, с которыми команда располагается на четырнадцатой строчке.

В следующем туре "Пари НН" 26 апреля на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата", а "Локомотив" в этот же день отправится в гости к "Ростову".