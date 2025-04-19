«Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 40-й минуте вывел команду вперед нападающий Джон Кордоба. На 51-й минуте счет сравнял полузащитник Георгий Мелкадзе. На 78-й минуте вновь вывел Краснодар вперед хавбек Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Окончательный счет на 80-й минуте установил полузащитник Кевин Ленини.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ахмат» занимает 13-е место, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 25 апреля. «Ахмат» днем позднее также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом».