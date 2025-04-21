Президент УЕФА отреагировал на новость о смерти Папы Римского

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на новость о смерти Папы Римского Франциска. Он ушёл из жизни сегодня, 21 апреля 2025 года.

«Папа Франциск был маяком надежды для всего человечества в эти времена боевых столкновений и сложностей. Человечество теперь останется сиротой без этого голоса — неутомимого и мощного, — который всегда поднимался в защиту бедных, скромных и уязвимых, призывая к уважению, принятию и равенству; взывая к миру, который всегда казался далёким, но всё более желанным для сердца всего мира. Я также не могу забыть его увлечение футболом — страсть, которую он питал с юности, свидетельствующую о его жизнерадостном духе и способности общаться с людьми через тепло и чувство общей человечности», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

В феврале 2025 года Папа Римский был госпитализирован в связи с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Позже его выписали из больницы, но он оказался прикован к инвалидному креслу. 20 апреля, на Пасху, он сделал краткое обращение к людям, поздравив их с большим божественным праздником. На следующее утро он умер.