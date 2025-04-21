Стала известна новая цель Дзюбы

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о мотивации своего клиента продолжать карьеру футболиста. По словам Гольдмана, 36-летний форвард хочет забить не менее 250 голов на взрослом уровне. По состоянию на сегодняшний день Дзюба забил 238 мячей.

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«Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артём её достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное — удовольствие, которое Артём получает от футбола», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.