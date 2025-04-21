Смородская: тренер «Локомотива» Галактионов перестал прогрессировать

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере «железнодорожников» Михаиле Галактионове.

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«Три года в «Локомотиве» для Галактионова ничего не значат. У каждого тренера свой уровень. Галактионову по уровню невозможно догнать Семака. Есть же предел: либо тренер развивается, либо останавливается. Я у Галактионова не вижу развития», — приводи слова Смородской Legalbet.

«Локомотив» в минувшие выходные на своем поле разгромил «Пари НН» (3:0) в 25-м туре РПЛ. «Железнодорожники» в таблице чемпионата России идут на 6-м месте, набрав 44 очка. От третьего места московский клуб отстает на 6 очков.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством столичный клуб в РПЛ финишировал на 8-м (2022/23) и 4-е места (2023/24).

26 апреля «Локомотив» в гостях сыграет с «Ростовом».