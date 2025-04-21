Юран высказался о ситуации в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в эфире «Матч ТВ» заявил, что при российском тренере подмосковной клуб мог бы избежать некоторых трудностей.

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На прошлой неделе подмосковный клуб сообщил об уходе Франка Артиги, исполняющим обязанности главного тренера назначили Магомеда Адиева. При подготовке к игре 25‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1) футболисты пропустили несколько тренировок в знак протеста из‑за ухода Артиги и многомесячных задержек зарплаты. В пятницу глава РПЛ Александр Алаев побывал в расположении «Химок» и заявил, что в клубе было введено внешнее управление, в этот же день игроки вышли на тренировку в полном составе, им выплатили зарплату за декабрь.

— Каждый игрок — профессионал. Но ты должен думать на шажок вперед. Ты можешь улететь в Первую лигу, «Химки» могут остаться, но не пройти лицензирование… И что дальше? Парни должны просто играть и делать свое дело. А дальше посмотрим. Если команда сохранит прописку в РПЛ, то половину команды легко разберут другие клубы. В «Химках» квалифицированные футболисты. Я вообще думал, что по составу это 10‑е место и выше. Но вот эти моменты… Был бы, может, российский тренер… Игрокам нужно доносить такие вещи, ментально доносить. А испанец что? Не платят — всё, — сказал Юран в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Подмосковный клуб с 23 очками идет 12‑м в турнирной таблице чемпионата России.

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