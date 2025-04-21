Юран высказался о ситуации в «Химках»

Юран — о ситуации в «Химках»: «Парни должны просто играть и делать свое дело»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в эфире «Матч ТВ» заявил, что при российском тренере подмосковной клуб мог бы избежать некоторых трудностей.
На прошлой неделе подмосковный клуб сообщил об уходе Франка Артиги, исполняющим обязанности главного тренера назначили Магомеда Адиева. При подготовке к игре 25‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1) футболисты пропустили несколько тренировок в знак протеста из‑за ухода Артиги и многомесячных задержек зарплаты. В пятницу глава РПЛ Александр Алаев побывал в расположении «Химок» и заявил, что в клубе было введено внешнее управление, в этот же день игроки вышли на тренировку в полном составе, им выплатили зарплату за декабрь.
— Каждый игрок — профессионал. Но ты должен думать на шажок вперед. Ты можешь улететь в Первую лигу, «Химки» могут остаться, но не пройти лицензирование… И что дальше? Парни должны просто играть и делать свое дело. А дальше посмотрим. Если команда сохранит прописку в РПЛ, то половину команды легко разберут другие клубы. В «Химках» квалифицированные футболисты. Я вообще думал, что по составу это 10‑е место и выше. Но вот эти моменты… Был бы, может, российский тренер… Игрокам нужно доносить такие вещи, ментально доносить. А испанец что? Не платят — всё, — сказал Юран в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».
Подмосковный клуб с 23 очками идет 12‑м в турнирной таблице чемпионата России.
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