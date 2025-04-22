Генич рассказал о неудачной попытке Слуцкого помирить его с Дзюбой

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, как Леонид Слуцкий пытался помирить его с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее между Геничем и Дзюбой нередко возникали публичные конфликты.

«Слуцкий пытался нас помирить. И это тоже было связано с его днём рождения. Там мы с Артёмом пересеклись уже людьми, которые не общаются. Попили коктейли, и Дзюба в очень язвительной манере меня унижал при супруге. Можно сказать, задевал. Про мои внешние данные, вес, живот. Говорил, что могу её раздавить. Так прошёл день рождения, а потом был эфир «Ну так нельзя, #####», куда меня Леонид Викторович затащил, чтобы мы помирились. Я сказал, что это не лучший эфир для примирения, потому что Артём в троллинге и унижениях себя чувствует комфортно. Леонид Викторович сработал как бог. Обычно они говорили вдвоём, а тут оставил нас один на один, специально замолчав. И мы выяснили отношения: он на меня, я на него. Помирить, как хотел этого Слуцкий, не вышло. Дзюба на него очень обиделся: «Что ты молчишь? Ты меня подставил!» — приводит слова Генича Sports.ru.

На данный момент Дзюба является футболистом «Акрона», за который выступает с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и пять результативных передач.