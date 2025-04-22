Файзулин рассказал, как реагировал на мемы о своей травматичности

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как реагировал на шутки в соцсетях о своей чрезмерной травматичности.

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— Старые мемы уже с улыбкой воспринимаете?

— Они и тогда с улыбкой воспринимались.

— Но в разгар травматической полосы некоторые комменты звучали жестоко.

— Жестоких людей много. И приколистов тоже. Там всё вперемешку было. Я спокойно к этому всегда относился. А сейчас уже всё затихло — столько времени прошло., — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.