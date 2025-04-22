«Спартак» получил от УЕФА наибольшую сумму среди российских клубов

Пресс-служба УЕФА сообщила о размере компенсационных выплат, которые клубы получили за участие игроков в турнирах национальных команд за 2020-2024 гг.

© Rusfootball

Всего российские клубы получили от УЕФА более 2,7 млн евро. При этом общая сумма выплат 900 клубам составила рекордные 233 млн евро.

Сообщается, что клубы из России получили следующие выплаты: