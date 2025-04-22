"Спартак" получил от УЕФА наибольшую сумму среди российских клубов за участие игроков в турнирах сборных
Пресс-служба УЕФА сообщила о размере компенсационных выплат, которые клубы получили за участие игроков в турнирах национальных команд за 2020-2024 гг.
Всего российские клубы получили от УЕФА более 2,7 млн евро. При этом общая сумма выплат 900 клубам составила рекордные 233 млн евро.
Сообщается, что клубы из России получили следующие выплаты:
- "Спартак" - более 340,2 тыс. евро;
- "Локомотив" - более 318,2 тыс. евро;
- "Рубин" - 245 тыс. евро;
- "Зенит" - более 223,1 тыс. евро;
- "Краснодар" - более 215,8 тыс. евро;
- "Сочи" - более 179,5 тыс. евро;
- ЦСКА и московское "Динамо" - по 164,6 тыс. евро.