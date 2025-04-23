Дьяков сомневается в победе «Зенита» над «Динамо»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что «Зенит» не справится с бело-голубыми в 26-м туре РПЛ, если выйдет на матч с тем же настроем, что на игру с «Химками» (1:0).

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«Малой кровью «Зенит» победил, а победителей не судят, но с таким отношением в матче с «Динамо» им ловить будет нечего», – цитирует Дьякова Metaratings.ru.

После 25 туров «Зенит» занимает вторую строчку в РПЛ, на 2 очка отставая от «Краснодара». 16 пропущенных сине-бело-голубыми мячей – лучший показатель в текущем розыгрыше.

«Динамо» занимает 5-е место с 46 очками и лидирует по числу забитых голов – 53.

Дьяков провел в «Динамо» 2 года – с 2015 по 2017. Завоевал Кубок России с «Ростовом». Привлекался к выступлениям за молодежную сборную России.