Обладатель Кубка УЕФА объяснил, зачем «Зениту» столько легионеров

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин оценил нынешний состав сине-бело-голубых, в котором ставка делается на легионеров.

— Вами близок «Зенит» с тринадцатью иностранцами?

— Близок. Я к этому спокойно отношусь.

— Вы понимаете, зачем столько легионеров сейчас?

— Понимаю. «Зенит» хочет стать чемпионом. Всегда.

— А без такого интернационала — никак?

— Можно купить всех русских за такие же суммы (улыбается). Только уровень футбола будет чуть другой, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.