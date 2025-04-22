Обладатель Кубка УЕФА объяснил, зачем «Зениту» столько легионеров

Обладатель Кубка УЕФА Файзулин объяснил, зачем «Зениту» столько легионеров
Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин оценил нынешний состав сине-бело-голубых, в котором ставка делается на легионеров.
— Вами близок «Зенит» с тринадцатью иностранцами?
— Близок. Я к этому спокойно отношусь.
— Вы понимаете, зачем столько легионеров сейчас?
— Понимаю. «Зенит» хочет стать чемпионом. Всегда.
— А без такого интернационала — никак?
— Можно купить всех русских за такие же суммы (улыбается). Только уровень футбола будет чуть другой, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.