Семшов высказал мнение о предстоящем матче «Динамо» - «Зенит»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА Игорь Семшов высказал свое мнение о предстоящей игре 26-го тура чемпионата страны, в которой команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака сыграет на выезде против «Динамо», и заявил, что рисунок игры бело-голубых ему видится интереснее.

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«Предпочтение питерцам я точно не отдаю. В гостях с «Динамо» «Зенит» играет очень тяжело, а в этом чемпионате команда Сергея Семака вообще не впечатляет в матчах с топ-соперниками. Интересно, как будет действовать Личка — выйдет ли с форвардом, на какой позиции сыграет Гладышев? Как бы Питер не запутался», — приводит слова Семшова "РБ Спорт".

В субботу, 26 апреля, динамовцы сыграют на своем поле против действующего чемпиона страны. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Матч первого круга между «Динамо» и «Зенитом» завершился минимальной победой сине-бело-голубых со счетом 1:0 и забитым мячом от россиянина Максима Глушенкова.

«Динамо» в текущем сезоне чемпионата страны выиграло 4 последних домашних матча из четырех с общим счетом 16:3. Тогда как «Зенит» в последний раз обыгрывал на выезде соперника из первой пятерки лишь в 8-ом туре – в игре против ЦСКА.

После 25-го тура «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Следом идет московский «Спартак». У красно-белых 50 очков. «Динамо» замыкает пятерку лидеров с 46 баллами.